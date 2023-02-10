Жительницу Череповца задержали за угрозу взорвать дом

Ею оказалась местная 64-летняя подвыпившая жительница, которая попыталась превратить инцидент в шутку. В квартире хулиганки провели обыск, опасных предметов обнаружено не было. Тем не менее, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».