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Марочко: ВСУ применяют химоружие против мирных жителей и российских сил в зоне СВО

Армия
Марочко: ВСУ применяют химоружие против мирных жителей и российских сил в зоне СВО

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал общеизвестным тот факт, что украинские войска применяют химоружие против мирных жителей и российских сил в зоне СВО.

В эфире телеканала «Крым 24» он рассказал, что во время боев за Рубежное и Северодонецк военнослужащие ВСУ подорвали цистерны с химикатами. По его словам, в настоящее время украинские военные применяют кустарные препараты, в том числе слезоточивые гранаты.

«Они вызывают жжение в горле, слезоточивость и другое, но они не смертельны», — объяснил он.

Марочко не исключил, что ВСУ могут прибегнуть к применению нервно-паралитических газов. Он напомнил, что на Украине хватает специалистов и предприятий для создания подобных веществ.
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