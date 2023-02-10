Марочко: ВСУ применяют химоружие против мирных жителей и российских сил в зоне СВО

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал общеизвестным тот факт, что украинские войска применяют химоружие против мирных жителей и российских сил в зоне СВО.
В эфире телеканала «Крым 24» он рассказал, что во время боев за Рубежное и Северодонецк военнослужащие ВСУ подорвали цистерны с химикатами. По его словам, в настоящее время украинские военные применяют кустарные препараты, в том числе слезоточивые гранаты.
«Они вызывают жжение в горле, слезоточивость и другое, но они не смертельны», — объяснил он.
Марочко не исключил, что ВСУ могут прибегнуть к применению нервно-паралитических газов. Он напомнил, что на Украине хватает специалистов и предприятий для создания подобных веществ.