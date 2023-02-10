Марочко: ВСУ применяют химоружие против мирных жителей и российских сил в зоне СВО

В эфире телеканала «Крым 24» он рассказал, что во время боев за Рубежное и Северодонецк военнослужащие ВСУ подорвали цистерны с химикатами. По его словам, в настоящее время украинские военные применяют кустарные препараты, в том числе слезоточивые гранаты.