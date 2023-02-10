Стоимость газа на рынке ЕС упала ниже 600 долларов накануне очередного потепления

Ранее только благодаря падению спроса на газ в промышленной сфере европейские государства смогли снизить потребление ресурса в целом. Однако запасы газа в приемных терминалах стран Европы продолжают сокращаться, и на сегодняшний день их уровень является минимальным за последний год.