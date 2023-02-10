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Стоимость газа на рынке ЕС упала ниже 600 долларов накануне очередного потепления

Экономика
Стоимость газа на рынке ЕС упала ниже 600 долларов накануне очередного потепления

Стоимость газа на европейском рынке снизилась до менее чем 600 долларов за тысячу кубометров впервые с ноября прошлого года, передает Интерфакс.

По данным агентства, падение цен на газ связано со скорым потеплением. Не исключено, что более низкая стоимость ресурса будет способствовать восстановлению спроса на топливо со стороны промышленного сектора.

Ранее только благодаря падению спроса на газ в промышленной сфере европейские государства смогли снизить потребление ресурса в целом. Однако запасы газа в приемных терминалах стран Европы продолжают сокращаться, и на сегодняшний день их уровень является минимальным за последний год.

Тем временем Россия и Китай продолжают развивать энергетическое сотрудничество. Страны подписали межправительственное соглашение об экспорте газа по дальневосточному маршруту, передает «ФедералПресс».
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