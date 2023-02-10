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Депутат из Красноярского края скрыл 11 участков с постройками и потерял полномочия

Происшествия
Депутат из Красноярского края скрыл 11 участков с постройками и потерял полномочия

Депутата в Березовском районе Красноярского края лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом уведомили в краевой прокуратуре.

Как информирует интернет-газета Newslab.ru, имеется в виду депутат Александр Велькер. Парламентарий указал неправдивые данные о своем имуществе, заявили в пресс-службе ведомства.

В справке о доходах за 2021 год Велькер скрыл информацию о том, что он владеет 11 земельными участками и зданиями общей площадью свыше 194 000 квадратных метров в Березовском районе и в столице региона. За решение о лишении нарушителя полномочий проголосовали сегодня большинство парламентариев на внеочередной сессии районного Совета депутатов, пояснили в Прокуратуре Красноярского края.
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