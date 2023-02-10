Ополченец из ДНР продолжает в одиночку содержать зоопарк под Докучаевском

Кряжин занимается разведением животных почти всю жизнь. Он открыл собственный зоопарк еще в 90-е годы, до 2014 года зверинец был рентабельным и активно развивался. Однако в последнее время дела у Кряжина совсем плохи: предприниматель вынужден в одиночку ухаживать за животными и обеспечивать им должное существование: практически все сотрудники зоопарка отправились на передовую.