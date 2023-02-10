Ополченец из ДНР продолжает в одиночку содержать зоопарк под Докучаевском

Житель Донецкой Народной Республики Геннадий Кряжин организовал собственный зоопарк, располагающийся в селе Придорожное под Докучаевском. Мужчина признался, что зверинец находится на грани закрытия.
Кряжин занимается разведением животных почти всю жизнь. Он открыл собственный зоопарк еще в 90-е годы, до 2014 года зверинец был рентабельным и активно развивался. Однако в последнее время дела у Кряжина совсем плохи: предприниматель вынужден в одиночку ухаживать за животными и обеспечивать им должное существование: практически все сотрудники зоопарка отправились на передовую.
«Я этот последний год думал: «Ну, все». Особенно январь-декабрь. У мня никогда не было за 43 года работы такой задолженности по зарплате. Очень тяжело, два года я уже не красил, цветы не садил, так поддерживал. Сейчас сетка начала гнить и все остальное», — рассказал он.
На территории зоопарка проживают пони, олени, страусы, бизоны, козлы и другие животные. Для того чтобы собрать их в одном месте, Кряжин потратил несколько десятков лет.