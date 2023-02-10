Настоятель храма в ЛНР провел обряд крещения для росгвардейцев в полевых условиях

Отец Георгий в Свято-Покровского храме в Луганской Народной Республике принял крещение двоих росгвардейцев.
Кроме сотрудников, желающих креститься, были и те, кто причастился и исповедался. По словам военнослужащего Росгвардии Валерия, проведенный обряд укрепил его боевой дух.
«Я перед командировкой начал причащаться и очень хотел причаститься здесь, но не было времени. Мы пришли исповедовались, легче стало, как-то больше духа появилось», — заявил он.
Для православных верующих открыта специальная молельная комната в пункте временной дислокации. Ее оснастили иконами и духовной литературой.