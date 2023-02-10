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Настоятель храма в ЛНР провел обряд крещения для росгвардейцев в полевых условиях

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Отец Георгий в Свято-Покровского храме в Луганской Народной Республике принял крещение двоих росгвардейцев.

Кроме сотрудников, желающих креститься, были и те, кто причастился и исповедался. По словам военнослужащего Росгвардии Валерия, проведенный обряд укрепил его боевой дух.

«Я перед командировкой начал причащаться и очень хотел причаститься здесь, но не было времени. Мы пришли исповедовались, легче стало, как-то больше духа появилось», — заявил он.

Для православных верующих открыта специальная молельная комната в пункте временной дислокации. Ее оснастили иконами и духовной литературой.

Настоятель храма в ЛНР провел обряд крещения для росгвардейцев в полевых условиях
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