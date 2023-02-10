Политолог Кедми показал России уязвимые места США и Норвегии для ответа за теракт на «СП»

Ранее журналист из США Сеймур Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится о причастности Белого дома и Норвегии к подрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Кедми в рамках программы «Соловьев Live» отметил, что Москва с легкостью может наказать эти страны за совершение «акта войны», если захочет. Для этого России просто необходимо нанести удар по американским и норвежским коммуникациям и энергетическим сферам.