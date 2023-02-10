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Политолог Кедми показал России уязвимые места США и Норвегии для ответа за теракт на «СП»

Политика
Политолог Кедми показал России уязвимые места США и Норвегии для ответа за теракт на «СП»

Российское руководство обладает всеми необходимыми инструментами для наказания Вашингтона и Осло за теракт на нитях «Северных потоков». Политолог из Израиля Яков Кедми на пальцах показал уязвимые места этих государств.

Ранее журналист из США Сеймур Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится о причастности Белого дома и Норвегии к подрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Кедми в рамках программы «Соловьев Live» отметил, что Москва с легкостью может наказать эти страны за совершение «акта войны», если захочет. Для этого России просто необходимо нанести удар по американским и норвежским коммуникациям и энергетическим сферам.

«Сколько подводных кабелей идут из Штатов? Сколько разного рода нефтепроводов и газопроводов в море? Как устроена норвежская нефтегазовая промышленность? Что происходит в портах США и Норвегии?» — отметил Кедми.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что благодаря российским дипломатам удалось сорвать планы Запада по изоляции страны.
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