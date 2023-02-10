Располневшая актриса Наталья Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса театра и кино Наталья Рудова, наиболее известная по роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день», сообщила поклонникам о появившихся у нее после участия в экстремальном шоу «Звезды в Африке» проблемах со здоровьем.
Как отметила артистка в социальных сетях, после участия в этом проекте она набрала порядка десяти килограммов лишнего веса, из-за чего стала нередко испытывать стресс. Помимо этого, Рудову начала одолевать бессонница.
«А я никогда не плачу на людях и не выношу личную жизнь и эмоции в публичное поле. Поэтому спасибо за опыт, но я больше не хочу», — отмечала она после участия в шоу.
Известно, что на съемках экстремального проекта Рудова получила пищевое расстройство, причиной которого стало переедание. Теперь селебрити не может вернуть своей фигуре прежние очертания.