МО РФ: самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Сирию

Первый рейс с гуманитарной помощью для тех, кто пострадал от землетрясения в Сирии, уже приземлился. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Сообщается, что самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил более 20 тонн гуманитарных грузов, в которых присутствуют продукты питания (консервы, мука, макаронные изделия, чай, кофе и так далее), а также теплые одеяла.
Ведомство добавило, что доставленный груз при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон будет оперативно передан нуждающимся гражданам.