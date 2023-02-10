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МО РФ: самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Сирию

Армия
МО РФ: самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Сирию

Первый рейс с гуманитарной помощью для тех, кто пострадал от землетрясения в Сирии, уже приземлился. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Сообщается, что самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил более 20 тонн гуманитарных грузов, в которых присутствуют продукты питания (консервы, мука, макаронные изделия, чай, кофе и так далее), а также теплые одеяла.

Ведомство добавило, что доставленный груз при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон будет оперативно передан нуждающимся гражданам.
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