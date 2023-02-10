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Доля российского экспорта в дружественные страны выросла почти на 25%

Экономика
Доля российского экспорта в дружественные страны выросла почти на 25%

Поставки товаров из России за январь-ноябрь 2022 года достигли 538 млрд долларов, что на 23,4% превысило экспортный уровень в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Импорт в страну, наоборот, упал на 12,7% — до 230 млрд долларов. В итоге оборот внешней торговли государства за отчетный период составил 768 млрд долларов, повысившись почти на 10% в годовом выражении.

В презентации ведомства впервые раскрывается степень эффективности переориентации российского экспорта от недружественных стран. Так, доля недружественных экономик в экспорте из РФ к концу минувшего года рухнула до 35%, тогда как еще в начале года равнялась 58%.

Таким образом, доля нейтральных и дружественных стран возросла с 42 до 65%. Исходя из данных, приведенных министерством, экспорт в такие страны за январь-ноябрь достиг почти 350 млрд долларов.
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