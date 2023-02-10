Доля российского экспорта в дружественные страны выросла почти на 25%

Поставки товаров из России за январь-ноябрь 2022 года достигли 538 млрд долларов, что на 23,4% превысило экспортный уровень в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития РФ.