Агутин опубликовал трогательные кадры с фигуристом Костомаровым под песню со словами «Ты живи»

Состояние госпитализированного 10 января фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым. Олимпийскому чемпиону в парных танцах на льду грозит ампутация пальцев рук. За ситуацией с ним внимательно следит певец Леонид Агутин.
Заслуженный артист России разместил в социальных сетях трогательные кадры с Костомаровым, записанные во время его выступлений на льду. На фоне можно услышать песню со словами «Ты живи».
Примечательно, что этот же видеоролик опубликовал в соцсетях еще один известный артист — эстрадный певец, музыкант-клавишник и композитор Владимир Пресняков.
Ранее стало известно, что врачи больницы в Коммунарке провели Костомарову операцию по ампутации стопы.