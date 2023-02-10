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Агутин опубликовал трогательные кадры с фигуристом Костомаровым под песню со словами «Ты живи»

Общество
Агутин опубликовал трогательные кадры с фигуристом Костомаровым под песню со словами «Ты живи»

Состояние госпитализированного 10 января фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым. Олимпийскому чемпиону в парных танцах на льду грозит ампутация пальцев рук. За ситуацией с ним внимательно следит певец Леонид Агутин.

Заслуженный артист России разместил в социальных сетях трогательные кадры с Костомаровым, записанные во время его выступлений на льду. На фоне можно услышать песню со словами «Ты живи».

Примечательно, что этот же видеоролик опубликовал в соцсетях еще один известный артист — эстрадный певец, музыкант-клавишник и композитор Владимир Пресняков.

Ранее стало известно, что врачи больницы в Коммунарке провели Костомарову операцию по ампутации стопы.
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