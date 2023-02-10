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Байден: случай с китайским аэростатом не является серьезным нарушением границ США

Политика
Байден: случай с китайским аэростатом не является серьезным нарушением границ США

Инцидент с китайским аэростатом, оказавшимся в воздушном пространстве Соединенных Штатов, не представлял серьезной угрозы для национальной безопасности страны. Об этом заявил американский президент Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала Telemundo.

По словам главы государства, Пекин пренебрег нормами международного права и нарушил чужое воздушное пространство. Однако хозяин Белого дома не увидел в произошедшем ничего критического для безопасности страны.

«Это не серьезное нарушение», — указал Байден.

Он добавил, что Вашингтон имеет право «делать, что хочет» в подконтрольном ему воздушном пространстве.

В субботу, 4 февраля, американские военные сбили аэростат КНР в небе над Атлантическим океаном. После этого местные СМИ сообщили, что судно было оснащено специальным оборудованием для сбора информации.
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