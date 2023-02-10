Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова разбила лицо во время катания на сноуборде

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова разбила лицо во время катания на сноуборде. Об этом рассказала сама спортсменка в социальных сетях.
Ефимова выложила видео, где видна кровь на ее лице. Пловчиха призналась, что с ней все хорошо, просто она неудачно упала во время спуска с горы.
Ефимова является одной из самых титулованных пловчих в истории России. Кроме этого, 30-летняя спортсменка дважды выигрывала серебряные медали Олимпийских игр. Также на счету Ефимовой одна бронзовая медаль. Спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру летом 2021 года после Игр в Токио.