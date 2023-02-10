Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Торговый центр почти полностью сгорел в Урюпинске Волгоградской области

Происшествия

Сегодня, 10 февраля около 6 утра возник сильный пожар в городе Урюпинск Волгоградской области. Загорелось здание торгового центра.

Торговый центр почти полностью сгорел в Урюпинске Волгоградской области

Огонь распространялся очень быстро, к моменту приезда пожарных здание горело по всему периметру. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщает информационное агентство «Городские вести». К счастью, от огня и дыма никто не пострадал.

Пожар удалось потушить только около 9 утра силами нескольких пожарно-спасательных расчетов второго пожарно-спасательного отряда. К этому моменту здание почти полностью выгорело. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской области выясняют причину возгорания.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду