Торговый центр почти полностью сгорел в Урюпинске Волгоградской области

Сегодня, 10 февраля около 6 утра возник сильный пожар в городе Урюпинск Волгоградской области. Загорелось здание торгового центра.
Огонь распространялся очень быстро, к моменту приезда пожарных здание горело по всему периметру. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщает информационное агентство «Городские вести». К счастью, от огня и дыма никто не пострадал.
Пожар удалось потушить только около 9 утра силами нескольких пожарно-спасательных расчетов второго пожарно-спасательного отряда. К этому моменту здание почти полностью выгорело. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской области выясняют причину возгорания.