Маслозаводы в России снижают объемы использования импортного сырья

Импорт соевых бобов на российский рынок с начала сезона в сентябре 2022 года по январь 2023 года упал примерно на 13% — до 685 тыс. тонн год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения «Совэкона».
Директор компании Андрей Сизов связал сокращение ввоза этой продукции в страну с рекордным урожаем соевых бобов в России, особенно, в центральной ее части. Согласно оценкам Росстата, тут удалось собрать 2,5 млн тонн сои, что на 13% больше прошлогоднего результата.
В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщили, что итоговый урожай сои в 2022 году в стране превысил 5,75 млн тонн, а может оказаться и больше 6 млн тонн. Крупный урожай отмечен во всех макрорегионах, что актуально на фоне запуска в работу двух крупных маслозаводов в центре России совокупной мощностью по переработке порядка 2 млн тонн с акцентом непосредственно на сое, указали в ИКАР.