Маслозаводы в России снижают объемы использования импортного сырья

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщили, что итоговый урожай сои в 2022 году в стране превысил 5,75 млн тонн, а может оказаться и больше 6 млн тонн. Крупный урожай отмечен во всех макрорегионах, что актуально на фоне запуска в работу двух крупных маслозаводов в центре России совокупной мощностью по переработке порядка 2 млн тонн с акцентом непосредственно на сое, указали в ИКАР.