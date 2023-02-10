Милонов заявил о необходимости трибунала над Зеленским за участие детей в боевых действиях

Киевские власти давно проторили путь к международному трибуналу через вовлечение несовершеннолетних в молодежные нацистские организации. На Украине детям с малых лет преподносятся ложные ценности, а фашистские преступники — как герои, заявил ФАН депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов.
В Сети появилось видео, на котором заснят ведущий огонь из миномета подросток в военной форме со знаками различия ВСУ. Как отметил Милонов, в соответствии с Римским статутом Международного уголовного кодекса привлечение детей к активным боевым действиям является военным преступлением.
«Вспомним приговор в Конго, вынесенный именно за эти правонарушения. Однако на Украину почему-то не распространяется международное законодательство, действующее для всех стран. И почему-то Киев не только грубо его нарушает, но и активно хвастается этим.
Конечно, путь к трибуналу "незалежная" давно уже проторила через вовлечение детей в молодежные нацистские организации. Да и с помощью того, что детям с малых лет преподносятся ложные ценности, а фашистские преступники — как герои», — отметил народный избранник.
В заключение Виталий Милонов подчеркнул, что ответственность за происходящее на Украине прежде всего должен понести президент страны Владимир Зеленский. Так как именно он позволяет и вовлекает детей в активные боевые действия.
Ранее журналист RT Алексей Ларкин заявил ФАН, что Запад попытается скрыть военные преступления ВСУ. По словам эксперта, исходя из выбранных Киевом «правил игры», брать украинских солдат в плен не имеет смысла.