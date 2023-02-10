Синоптик Колесов назвал районы Петербурга, где ожидаются самые сильные порывы ветра

Штормовой ветер обрушится на Санкт-Петербург в пятницу, 10 февраля. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, в каких районах будет дуть особенно сильно.
По его словам, ветер, который дул накануне в Северной столице, был «репетицией». Сегодня стихия особенно сильно разгуляется в прибрежных районах.
«Наиболее сильный ветер в прибрежных районах, до 20–24 м/с, поэтому и в Кронштадте, и в Курортном районе сегодня будет "сдувать"», — написал Колесов на своем канале в Telegram.
Специалисты МЧС России по региону призвали соблюдать осторожность. В Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В связи с ветром и гололедицей горожанам рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.
Администрация губернатора Александра Беглова не смогла организовать эффективную работу коммунальных служб. Таким образом, лед на дорогах и тротуарах может пролежать до ближайшей оттепели.