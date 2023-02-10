CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2023» 4 апреля

В числе других тенденций CNews называет остановку проектов внедрения с участием зарубежных вендоров. К тому же в классификатор российского ПО появятся новые классы. Поговорят и об отраслевом прикладном ПО «для решения специфических задач в отдельных отраслях», а также про 5G.