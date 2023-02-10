Информационный портал CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2023» 4 апреля. Главными вопросами, которые прозвучат на мероприятии, станут тенденции российского импортозамещения и то, что ему мешает.
Среди тенденций российского импортозамещения выделяют то, что отечественная разработка получила шанс для качественного рывка. Также собственная разработка лидеров отраслей может составить конкуренцию продуктам ИТ-компаний. По данным CNews, пилоты проектов стали делать быстрее — на них уходит от двух до четырех месяцев.
В числе других тенденций CNews называет остановку проектов внедрения с участием зарубежных вендоров. К тому же в классификатор российского ПО появятся новые классы. Поговорят и об отраслевом прикладном ПО «для решения специфических задач в отдельных отраслях», а также про 5G.
Мешает же импортозамещению дефицит кадров среди разработчиков, аналитиков, методологов. При этом отсутствуют нишевые отечественные решения, например, в области интегрированных сетей передачи данных.
Еще одним недостатком называют нехватку инструментов для безопасной разработки.
Импортозамещению в России мешает и необходимость быстро и одновременно заменить зарубежные решения, которые компании развивали 5-10 лет.
Помимо прочего, отсутствуют отраслевые стандарты в области разработки.
На конференции будут говорить и о практике импортозамещения: как провести переприоретизацию портфеля ИТ-проектов в условиях срочного импортозамещения, новую стратегию в подходе к обеспечению кибербезопасности 一 ее ключевые изменения и прочее.
Выступать с докладом будут заместитель председателя правления, МКБ Сергей Путятинский, директор ИТ, Т Плюс Борис Макевнин, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК Полина Шкурпела, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания» Руслан Каримов, директор по технологиям, ГК АГАТ Игорь Иванов и Руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Бондаренко.