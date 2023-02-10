В Петербурге пройдет творческий вечер Евгении Смольяниновой

4 марта в 19.00 в Культурном центре ГУ МВД России, Театрально-Концертном зале им. Дзержинского (Харьковская ул. 9) лауреат премии «Национальное достояние России», заслуженный артист России Евгения Смольянинова презентует программу «Классические розы».
Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова – певица с чарующим голосом и неповторимой исполнительской манерой.
Редкостный вокальный дар и самобытный репертуар принесли Евгении Смольяниновой всенародную любовь. Профессиональное музыкальное образование Евгения получила в Санкт-Петербурге, но своим главным учителем считает псковскую крестьянскую певицу Ольгу Федосеевну Сергееву (ее голос звучит в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия»). Ей удалось воспринять и воплотить духовную суть, глубинную мудрость русского народа и нашей музыкальной культуры. Она по праву занесена в Книгу рекордов Гиннеса как носительница духовной традиции и чарующего хрустального голоса.
На концерте 4 марта состоится презентация новой программы Евгении Смольяниновой «Классические розы». Певица исполнит свой коронный репертуар – старинные народные песни, песни на стихи поэтов серебряного века, а также лучшие романсы Александра Вертинского в своей обработке. Евгения Смольянинова ещё и талантливый аранжировщик, исполняемых ею произведений.
В 1986 году Евгения Смольянинова впервые выступила перед телеаудиторией, а годом позже – в экранизации одноимённого романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», где озвучила героиню фильма певицу Дуняшу. Широкую известность в исполнении Смольяниновой получил романс русского композитора и поэта Евгения Юрьева «В лунном сиянии», ставший визитной карточкой певицы.
В 2005 году Евгения Смольянинова была удостоена премии «Национальное достояние» международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», в 2007 году награждена орденом «Святой княгини Ольги» Русской Православной Церкви и орденом «Торжество Православия» общественного фонда «Народная награда», а в 2011 году была удостоена награды «Заслуженная артистка России».
В концерте принимают участие:
Михаил Бенедиктов – фортепиано, Святослав Смольянинов – гитара.
Начало концерта в 19.00
Продолжительность концерта 2часа 20 мин. с антрактом