В Петербурге пройдет творческий вечер Евгении Смольяниновой

Редкостный вокальный дар и самобытный репертуар принесли Евгении Смольяниновой всенародную любовь. Профессиональное музыкальное образование Евгения получила в Санкт-Петербурге, но своим главным учителем считает псковскую крестьянскую певицу Ольгу Федосеевну Сергееву (ее голос звучит в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия»). Ей удалось воспринять и воплотить духовную суть, глубинную мудрость русского народа и нашей музыкальной культуры. Она по праву занесена в Книгу рекордов Гиннеса как носительница духовной традиции и чарующего хрустального голоса.