NYT: сбитый ВС США китайский аэростат был оснащен оборудованием для сбора информации

Китайский аэростат, который недавно вторгся в воздушное пространство США, был оснащен оборудованием для сбора данных, пишет The New York Times.
Госдеп США сделал заявление, согласно которому американские самолеты в процессе слежки обнаружили на аэростате антенны для приема сигналов связи. Кроме того, устройство было оборудовано солнечными панелями.
Американские специалисты предполагают, что сбитый ВС США аэростат был частью крупной программы разведки КНР. Подчеркивается, что предприятие, изготовившее этот шар, напрямую связано с Народно-освободительной армией Китая.