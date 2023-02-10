Spiegel: опрос YouGov показал нежелание большинства немцев защищать ФРГ с оружием в руках

Подавляющее большинство граждан Германии не готово добровольно принимать участие в боевых действиях ради защиты своей страны, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на итоги опроса YouGov.
Согласно результатам социологического исследования, которые приводит SM-News, только пять процентов немцев согласны добровольно присоединиться к армии. Еще шесть процентов откликнутся на призыв, если это будет необходимо.
В то же время 33% респондентов заявили, что хотят как можно дольше придерживаться привычного образа жизни, а 24% заявили о намерении сбежать из страны в случае начала войны.
По информации YouGov, в опросе участвовало две тысячи совершеннолетних жителей Германии.