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Spiegel: опрос YouGov показал нежелание большинства немцев защищать ФРГ с оружием в руках

Армия
Spiegel: опрос YouGov показал нежелание большинства немцев защищать ФРГ с оружием в руках

Подавляющее большинство граждан Германии не готово добровольно принимать участие в боевых действиях ради защиты своей страны, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на итоги опроса YouGov.

Согласно результатам социологического исследования, которые приводит SM-News, только пять процентов немцев согласны добровольно присоединиться к армии. Еще шесть процентов откликнутся на призыв, если это будет необходимо.

В то же время 33% респондентов заявили, что хотят как можно дольше придерживаться привычного образа жизни, а 24% заявили о намерении сбежать из страны в случае начала войны.

По информации YouGov, в опросе участвовало две тысячи совершеннолетних жителей Германии.
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