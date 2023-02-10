Экономист Хазанов: металлурги на Западе получили до 20% выручки от помощи Украине

Он объяснил, что США и Европейский союз передавали вооружение Киеву. Затем, чтобы пополнить свои запасы военной техники, они обращались к «оборонщикам», которые нарастили закупки металлопродукции. Это и помогло металлургам заметно увеличить свою выручку.