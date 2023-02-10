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Экономист Хазанов: металлурги на Западе получили до 20% выручки от помощи Украине

Экономика
Экономист Хазанов: металлурги на Западе получили до 20% выручки от помощи Украине

Объем выручки западных металлургических предприятий от поступивших к ним оборонных заказов в рамках помощи Украине могла увеличиться за 2022 год на 10-20%. Такую оценку дал РИА Новости независимый эксперт в области промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

Он объяснил, что США и Европейский союз передавали вооружение Киеву. Затем, чтобы пополнить свои запасы военной техники, они обращались к «оборонщикам», которые нарастили закупки металлопродукции. Это и помогло металлургам заметно увеличить свою выручку.

В настоящий момент осуществляются поставки на Украину бронемашин различных типов, танков советского производства и комплектующих к ним. Также анонсированы поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. В том числе ведутся разговоры о поставках украинским властям истребителей F-16.
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