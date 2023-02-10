Украинские родственники погибшей Галины Хатчинс подали в суд на Болдуина после начала СВО

Родственники оператора Галины Хатчинс с Украины подали в суд на американского актера Алека Болдуина, заявив, что из-за смерти женщины они не смогли уехать за границу.
Осенью 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин случайно застрелил Хатчинс. После нескольких месяцев судебных тяжб конфликт с семьей оператора был урегулирован, однако, как стало известно Daily Mail, украинские родственники вновь подали исковое заявление на актера.
Члены семьи погибшей женщины считают, что Хатчинс могла бы перевести их в США после начала спецоперации России по защите республик Донбасса, если бы осталась жива. На данный момент сам актер или его представители ситуацию никак не комментировали.
Напомним, в начале октября 2022 года Болдуин сообщил о завершении суда с семьей Хатчинс и отметил, что стороны пришли к соглашению и урегулировали конфликт.