Глава Чешской хоккейной федерации признался, что хотел бы видеть Россию на ЧМ-2024

Глава Чешской хоккейной федерации Алоиз Гадамчик заявил, что хотел бы видеть сборную России на Чемпионате мира — 2024. Специалист при этом констатировал, что вряд ли позиция других стран относительно россиян изменилась.
Гадамчик заявил, что лучше всего ситуацию знает председатель Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Чехи готовы были бы сыграть против России, если бы была такая возможность. Более того, Гадамчик хотел бы видеть россиян на Чемпионате мира — 2024.
«Мы не можем поставить спорт в приоритет, хотя я бы хотел их видеть на ЧМ-2024. Более того, они были моим любимым соперником, я чаще всего обыгрывал русских», — цитирует специалиста издание Sport.cz.
Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года пройдет в Чехии. Турнир примут Прага и Острава. Первые матчи группового этапа должны пройти 10 мая.