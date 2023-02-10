Глава Чешской хоккейной федерации признался, что хотел бы видеть Россию на ЧМ-2024

Гадамчик заявил, что лучше всего ситуацию знает председатель Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Чехи готовы были бы сыграть против России, если бы была такая возможность. Более того, Гадамчик хотел бы видеть россиян на Чемпионате мира — 2024.