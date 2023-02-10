Военкор Поддубный рассказал о продвижении отрядов ЧВК «Вагнер» к северу от Бахмута

«Музыканты» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Именно на данном участке фронта ВСУ сосредоточили свои основные силы. Как известно, на протяжении последних месяцев Киев перебрасывал резервы и военную технику в Бахмут, чтобы сдерживать наступление бойцов ЧВК «Вагнер». Тем не менее «оркестр» постепенно продвигается вглубь, «перемалывая» подразделения противника.