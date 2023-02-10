Военкор Поддубный рассказал о продвижении отрядов ЧВК «Вагнер» к северу от Бахмута

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал об оперативной обстановке на Бахмутском направлении.
По его информации, к северу от Бахмута (бывш. Артемовск) бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают «разматывать» позиции ВСУ вокруг Парасковиевки и Красной Горы.
«Сообщают о продвижении наших сил и к юго-западу от Артемовска — к населенному пункту Ступочки. Он практически вплотную примыкает к дороге на Константиновку. Именно через Ступочки противник пытался перебросить резервы к Артемовску, однако передвижение украинских подразделений было остановлено нашей артиллерией», — добавил журналист.
Накануне военный корреспондент Александр Симонов сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ в Красной Горе. Согласно его сведениям, «вагнеровцы» штурмуют село сразу с трех сторон, а в самом населенном пункте ведутся тяжелые бои.
«Музыканты» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Именно на данном участке фронта ВСУ сосредоточили свои основные силы. Как известно, на протяжении последних месяцев Киев перебрасывал резервы и военную технику в Бахмут, чтобы сдерживать наступление бойцов ЧВК «Вагнер». Тем не менее «оркестр» постепенно продвигается вглубь, «перемалывая» подразделения противника.