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Пробка из автобусов образовалась на перекрестке улиц Рубцова и Абрамова из-за ДТП

Происшествия
Пробка из автобусов образовалась на перекрестке улиц Рубцова и Абрамова из-за ДТП

ДТП с двумя автомобилями затруднило движение общественного транспорта на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова в Петербурге, передает телеканал 78.

На перекрестке образовалась пробка из автобусов — столкнувшиеся машины заняли две полосы, из-за чего проехать могут только легковушки. Некоторые водители начали объезжать затор по тротуару. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сведений о пострадавших не поступало.

Обледеневшие дороги и тротуары Петербурга отражают отношение Смольного к вопросу борьбы с последствиями непогоды. Горожане регулярно отправляют жалобы губернатору Александру Беглову, но он не спешит исправлять ситуацию. В итоге Северная столица утопает в снегу и пробках, а число аварий продолжает расти.
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