Пробка из автобусов образовалась на перекрестке улиц Рубцова и Абрамова из-за ДТП

На перекрестке образовалась пробка из автобусов — столкнувшиеся машины заняли две полосы, из-за чего проехать могут только легковушки. Некоторые водители начали объезжать затор по тротуару. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сведений о пострадавших не поступало.