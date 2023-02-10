Пробка из автобусов образовалась на перекрестке улиц Рубцова и Абрамова из-за ДТП

ДТП с двумя автомобилями затруднило движение общественного транспорта на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова в Петербурге, передает телеканал 78.
На перекрестке образовалась пробка из автобусов — столкнувшиеся машины заняли две полосы, из-за чего проехать могут только легковушки. Некоторые водители начали объезжать затор по тротуару. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сведений о пострадавших не поступало.
Обледеневшие дороги и тротуары Петербурга отражают отношение Смольного к вопросу борьбы с последствиями непогоды. Горожане регулярно отправляют жалобы губернатору Александру Беглову, но он не спешит исправлять ситуацию. В итоге Северная столица утопает в снегу и пробках, а число аварий продолжает расти.