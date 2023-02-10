Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по одному миллиону рублей

Власти Новосибирской области выплатят по одному миллиону рублей семьям граждан, погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Линейной улице. Об этом заявил глава региона Андрей Травников.
Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что работы по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва газа жильцам продолжаются. Совместно с МЧС России власти региона согласовали порядок доступа в сохранившиеся квартиры. Жильцы смогут забрать все необходимое, в том числе документы, ценные вещи, лекарства и деньги. Семьи погибших получат выплаты от правительства региона в размере одного миллиона рублей, власти города также выплатят пострадавшим по 32 тысячи рублей.
Подъезд пятиэтажного дома в Новосибирске обрушился 8 февраля в результате взрыва газа. По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще 11 человек были госпитализированы.