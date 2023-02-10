Четырех нелегальных мигрантов из Бангладеша депортировали из Брянской области

Каждый из нелегалов по решению Злынковского районного суда был оштрафован на две тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. Суд также постановил выдворить их за пределы страны. Предварительно четыре гражданина азиатской страны помещены в специальное учреждение для временного содержания иностранцев.