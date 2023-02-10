Четырех нелегальных мигрантов из Бангладеша депортировали из Брянской области

В Злынковском районе Брянской области были задержаны четыре нелегальных мигранта. Все они оказались гражданами Республики Бангладеш.
Информация об этом появилась на официальной странице брянских судов в социальной сети «ВКонтакте». Как выяснили правоохранители, все четверо граждан Бангладеша нарушили закон, оставшись на территории Российской Федерации после истечения срока действия ранее полученных ими виз, сообщают «Брянские новости».
Каждый из нелегалов по решению Злынковского районного суда был оштрафован на две тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. Суд также постановил выдворить их за пределы страны. Предварительно четыре гражданина азиатской страны помещены в специальное учреждение для временного содержания иностранцев.