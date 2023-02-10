Путин отметил роль российских дипломатов в срыве западных планов по изоляции России

Недружественные планы западного мира в отношении Москвы потерпели крах из-за действий сотрудников российских дипведомств. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин.
Сегодня, 10 февраля в стране отмечается День дипломатического работника. Поздравить всех причастных с праздником решил глава государства Владимир Путин. В размещенной на официальном интернет-ресурсе Кремля телеграмме говорится, что именно благодаря российским дипломатам намерения Запада по изоляции России потерпели фиаско.
«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества», — заявил Путин.
Политик обратился с призывом применять внешнеполитические средства для того, чтобы безопасность и суверенитет российского государства оставались под защитой.