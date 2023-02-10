Путин отметил роль российских дипломатов в срыве западных планов по изоляции России

Сегодня, 10 февраля в стране отмечается День дипломатического работника. Поздравить всех причастных с праздником решил глава государства Владимир Путин. В размещенной на официальном интернет-ресурсе Кремля телеграмме говорится, что именно благодаря российским дипломатам намерения Запада по изоляции России потерпели фиаско.