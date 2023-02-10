Под Иркутском 62-летний сын обокрал мать и бросил в полицейских гранату при задержании

Житель Иркутской области обокрал свою мать, а когда его пришли задерживать полицейские, метнул в них гранату. Об инциденте в пятницу пишет Telegram-канал «112».
Речь идет о 62-летнем мужчине, которому срочно понадобились 10 тысяч рублей. Деньги он без спроса взял у пожилой матери, и уже через несколько часов стражи порядка пришли к злоумышленнику для его задержания.
В какой-то момент фигурант достал из шкафа две гранаты и скрылся с ними, угрожая полицейским. Правоохранители настигли мужчину на трассе «Байкал». Убегая, он бросил в них одну из гранат. К счастью, боеприпас оказался страйкбольным, поэтому обошлось без пострадавших. Воришку задержали, ему грозит тюремный срок.