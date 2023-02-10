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Тепловоз вспыхнул в Пермском крае

Происшествия
Тепловоз вспыхнул в Пермском крае

Сотрудники транспортной прокуратуры Пермского края расследуют обстоятельства опасного инцидента на железнодорожной станции.

Как пояснили в ведомстве, предстоит разобраться в причинах неожиданного возгорания выясняет обстоятельства возгорания второй секции топливного бака маневрового тепловоза. Неприятный инцидент произошел на пятом пути ж/д станции Блочная Свердловской железной дороги, сообщает vetta.tv.

Отмечается, что очаг возгорания смогли своими силами оперативно локализовать работники ОАО «РЖД». Пострадавших нет, инцидент негативно не сказался на расписании движения поездов.
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