Тепловоз вспыхнул в Пермском крае

Как пояснили в ведомстве, предстоит разобраться в причинах неожиданного возгорания выясняет обстоятельства возгорания второй секции топливного бака маневрового тепловоза. Неприятный инцидент произошел на пятом пути ж/д станции Блочная Свердловской железной дороги, сообщает vetta.tv.