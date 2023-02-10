Новая «хотелка» Зеленского раскрыла британцам глаза на истинные планы президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в Британию попросил Лондон снабдить Киев боевой авиацией. Очередная «хотелка» президента раскрыла жителям Королевства глаза на его истинные планы.
По мнению пользователей Всемирной паутины, истребители западного производства не помогут бывшему актеру переломить ход боевых действий. Его стремление вытянуть из Запада летательные аппараты больше напоминает попытку вовлечь союзников в вооруженный конфликт с Россией, осознали читатели местного издания The Guardian.
«Какие британские истребители на Украину? Зеленский спятил со своими мольбами!» — поставил президенту неутешительный диагноз один из комментаторов.
«Послушайте, о каких самолетах вообще идет речь? О британских? Но ведь у нас самих их не так и много», — рассердился второй пользователь.
«Эта мольба Зеленского выглядит скорее символической попыткой втянуть нас глубже в конфликт, чем искренним стремлением заполучить оружие, которое будет полезно в реальном бою» — заключил третий.
Напомним, что Зеленский на этой неделе совершил турне по странам Европы. В рамках поездки он посетил Лондон, Париж и Брюссель.