По мнению пользователей Всемирной паутины, истребители западного производства не помогут бывшему актеру переломить ход боевых действий. Его стремление вытянуть из Запада летательные аппараты больше напоминает попытку вовлечь союзников в вооруженный конфликт с Россией, осознали читатели местного издания The Guardian.