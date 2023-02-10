Politico: Макрон изначально не собирался принимать Зеленского в Париже

Французское руководство изначально не собиралось принимать украинского лидера Владимира Зеленского в своей стране. Такую информацию опубликовали журналисты Politico.
По данным источников издания, сначала президент Украины намеревался посетить только Соединенное Королевство. Однако как только мировые СМИ стали бурно обсуждать визит Зеленского в Лондон, глава французского государства Эммануэль Макрон решил незамедлительно пригласить своего коллегу в Париж. Для этого политик даже отменил поход в театр с женой, отметили обозреватели.
«(Решение. — Прим. ред.) было принято совершенно спонтанно, наспех», — рассказал представитель Елисейского дворца.
Стоит отметить, что президент Франции во время визита Зеленского в Париж наградил политика орденом Почетного легиона.