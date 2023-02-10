Politico: Макрон изначально не собирался принимать Зеленского в Париже

По данным источников издания, сначала президент Украины намеревался посетить только Соединенное Королевство. Однако как только мировые СМИ стали бурно обсуждать визит Зеленского в Лондон, глава французского государства Эммануэль Макрон решил незамедлительно пригласить своего коллегу в Париж. Для этого политик даже отменил поход в театр с женой, отметили обозреватели.