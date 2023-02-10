Опубликованы слова Ванги о причинах мощного землетрясения в Турции

Кум пророчицы Сергей Косторной рассказал, действительно ли обещанный человечеству Судный день уже близок. Мужчина признался, что, увидев кадры разрушений в турецких и сирийских городах, его посетила мысль: «А ведь баба Ванга это предсказывала!».