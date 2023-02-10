Опубликованы слова Ванги о причинах мощного землетрясения в Турции

Болгарская провидица Ванга предсказала разрушительное землетрясение в Турции задолго до трагедии. Ясновидящая называла и причины, по которым на республику обрушилось стихийное бедствие.
Кум пророчицы Сергей Косторной рассказал, действительно ли обещанный человечеству Судный день уже близок. Мужчина признался, что, увидев кадры разрушений в турецких и сирийских городах, его посетила мысль: «А ведь баба Ванга это предсказывала!».
Однако провидица не говорила о конце света. Она лишь призывала готовиться к череде катаклизмов.
«У меня даже есть записи, на которых я задаю ей этот вопрос. На что Ванга отвечает, что если к чему и стоит готовиться, то к отдельным катаклизмам. Но всего человечества это не коснется», — отметил Косторной в беседе с Daily Storm.
Ванга считала, что главной причиной стихийного бедствия, которое обрушилось на турецкую республику, стало большое количество негативной энергетики. Она исходит от людей и скапливается в космосе.
«И такие землетрясения еще будут! А вслед за ними могут прийти наводнения, ураганы и штормы», — цитирует пророчества Ванги Косторной.
Турции действительно может грозить потоп из-за мощного землетрясения и повреждения плотин. Большую трещину уже получила плотина, расположенная в городе Малатья на востоке страны.