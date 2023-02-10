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Минобороны РФ: российский истребитель Су-35С уничтожил украинский самолет в зоне СВО

Армия
Минобороны РФ: российский истребитель Су-35С уничтожил украинский самолет в зоне СВО

Истребитель ВКС РФ в ходе патрулирования зоны проведения СВО обнаружил и сбил самолет ВВС Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что российские Су-35С прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в ходе спецоперации. Для поражения живой силы и техники ВСУ применяются ракеты разных типов.

Отмечается, что в арсенале Су-35С есть ракеты класса «воздух — воздух» средней и малой дальности, а также боеприпасы Х-31. Всего же самолет способен может нести на 12 точках подвески до восьми тонн вооружения.
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