Минобороны РФ: российский истребитель Су-35С уничтожил украинский самолет в зоне СВО

Истребитель ВКС РФ в ходе патрулирования зоны проведения СВО обнаружил и сбил самолет ВВС Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что российские Су-35С прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в ходе спецоперации. Для поражения живой силы и техники ВСУ применяются ракеты разных типов.
Отмечается, что в арсенале Су-35С есть ракеты класса «воздух — воздух» средней и малой дальности, а также боеприпасы Х-31. Всего же самолет способен может нести на 12 точках подвески до восьми тонн вооружения.