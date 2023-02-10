Телеведущая Вовк рассказала, как забыла текст во время первого эфира

Популярная телеведущая Ангелина Вовк забыла текст во время первого выхода в эфир. О неприятной ситуации она рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Артистка напомнила, что впервые появилась на телеэкранах в роли ведущей шоу «Музыкальный киоск», временно заменив в этой должности Элеонору Беляеву. При этом передача шла по воскресеньям и была очень «смотрибельная», указала Вовк.
Она отметила, что перед первым эфиром редакторы принесли ей 15 листов текста. Артистка попыталась выучить речь наизусть, однако во время записи забыла свои реплики и сильно испугалась.
«Господь, увидев мой страх безумный, помог. Ровно секунду длилась заминка, а потом я продолжила говорить», — отметила Вовк.
Она добавила, что между ней и съемочной группой завязалась крепкая дружба. Редакторы еще не раз приглашали телеведущую на съемки, когда Элеонора Беляева уходила в отпуск.
Ранее Ангелина Вовк приняла участие в просмотре фильма «Чебурашка», состоявшемся в здании Государственной думы России. Во время мероприятия телеведущая не смогла сдержать слез.