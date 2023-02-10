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Сторож получил ожоги при пожаре на складе с пластиковыми окнами в Хабаровском крае

Происшествия
Сторож получил ожоги при пожаре на складе с пластиковыми окнами в Хабаровском крае

Спасатели приступили к ликвидации возгорания в складском помещении, расположенном в поселке Ванино под Хабаровском.

По данным источника в экстренных службах, все произошло в здании отдельно стоящего складского помещения и цеха по производству пластиковых окон на улице Строителей. По оценкам спасателей, площадь пожара составляет 400 кв. метров.

С места ЧП был доставлен в больницу сторож, у него диагностированы ожоги тела. К тушению привлечены пять единиц техники и 19 человек личного состава. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе проверки.
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