Сторож получил ожоги при пожаре на складе с пластиковыми окнами в Хабаровском крае

Спасатели приступили к ликвидации возгорания в складском помещении, расположенном в поселке Ванино под Хабаровском.
По данным источника в экстренных службах, все произошло в здании отдельно стоящего складского помещения и цеха по производству пластиковых окон на улице Строителей. По оценкам спасателей, площадь пожара составляет 400 кв. метров.
С места ЧП был доставлен в больницу сторож, у него диагностированы ожоги тела. К тушению привлечены пять единиц техники и 19 человек личного состава. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе проверки.