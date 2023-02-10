Геофизик Май предупредил Турцию о новых землетрясениях и их последствиях

Турцию ждут новые землетрясения. Такое заявление сделал профессор геологии и инженерии Пол Мартин Май из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы.
Специалист назвал сейсмологическую активность в Турции «крайне необычным явлением» с научной точки зрения. Произошедшие там подземные толчки называются «двойными».
Землетрясение на территории республики активировало линию разлома, что спровоцировало активность геологической структуры. Так, второе землетрясение не являлось афтершоком первого.
«Каждое землетрясение имело свои афтершоки», — сообщил ученый в беседе с турецким изданием Anadolu Ajansı.
Мощные подземные толчки произошли на территории Турции утром 6 февраля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал это стихийное бедствие самым разрушительным за последние десятилетия в стране.