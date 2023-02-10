Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию в районе Красной Горы под Бахмутом

Генштаб ВСУ подтвердил ранее появившуюся информацию о тяжелых боях в Красной Горе к северу от Бахмута, где ведут наступление штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».
Соответствующее заявление было сделано в утренней сводке ведомства. Кроме того, украинский генштаб заявил о продолжающихся столкновениях в районе Ивановского. Ранее появлялись сведения о выходе «музыкантов» к трассе на Константиновку между этим населенным пунктом и Ступочками.
Накануне военкор Александр Симонов сообщил, что ЧВК «Вагнер» практически блокировали подразделения ВСУ в Красной Горе: отряды оркестра наступают сразу с трех направлений, угрожая перерезать линии снабжения украинских войск в поселке. По словам корреспондента, положение ВСУ плачевно.
Тем не менее говорить об освобождении населенного пункта еще рано. Несколько дней назад военный аналитик Борис Рожин опроверг сообщения ряда источников о том, что Красная Гора уже перешла под контроль «вагнеровцев».