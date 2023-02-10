Сценарист «Чебурашки» Шляппо резко ответил на обвинения Певцова в диверсии против детей

Сценарист и продюсер Виталий Шляппо, написавший скрипт к семейной комедии «Чебурашка», ответил на выпады в адрес фильма со стороны актера и депутата Государственной думы VIII созыва Дмитрия Певцова.
Говоря о «Чебурашке», звезда «Бандитского Петербурга» назвала фильм «чудовищной диверсией» и примером плохого кино, пагубно влияющего на детей. Отвечая на его обвинения, Шляппо заявил, что это глупости.
«Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев», — отметил он в беседе с изданием «Подъем».
Как сообщает телеканал «360», недовольство Певцова было вызвано и тем, что в «Чебурашке» называют мужчину «мамой», что, по мнению актера, может негативно отразиться на психике детей.