Bloomberg: Шольц призвал лидеров стран Евросоюза поставить Украине танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом передать Украине танки Leopard 2, пишет Bloomberg.
Шольц заявил, что воспользовался возможностью обратиться к европейским странам с просьбой об активной помощи.
«Мое впечатление, что это сработает. Но это будет непросто», — сообщил немецкий канцлер.
Недавно Шольц рассказал, что в настоящее время Берлин пытается добиться того, чтобы страны ЕС, которые ранее говорили о готовности поставить танки Leopard украинской армии, сделали это.