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Bloomberg: Шольц призвал лидеров стран Евросоюза поставить Украине танки Leopard 2

Армия
Bloomberg: Шольц призвал лидеров стран Евросоюза поставить Украине танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом передать Украине танки Leopard 2, пишет Bloomberg.

Шольц заявил, что воспользовался возможностью обратиться к европейским странам с просьбой об активной помощи.

«Мое впечатление, что это сработает. Но это будет непросто», — сообщил немецкий канцлер.

Недавно Шольц рассказал, что в настоящее время Берлин пытается добиться того, чтобы страны ЕС, которые ранее говорили о готовности поставить танки Leopard украинской армии, сделали это.
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