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Немецкая Lufthansa назвала туристов из России будущими нелегалами и отказала им в перелете

Общество
Немецкая Lufthansa назвала туристов из России будущими нелегалами и отказала им в перелете

Путешественников из России заподозрила в нелегальной эмиграции национальная авиакомпания Германии Lufthansa. Ее сотрудники отказали туристам в посадке на самолет в Европу.

Как пишет портал TourDom, инцидент произошел на рейсе из Стамбула в Сан-Хосе (Коста-Рика). Транзитная пересадка должна была состояться в воздушной гавани Франкфурта-на-Майне, однако сотрудник авиаперевозчика в турецком аэропорту не пожелал пускать россиян на рейс. Туристов заподозрили в желании нелегально пересечь границу США и остаться в стране.

«Он обвинил нас в том, что мы собираемся нелегально попасть в США через Мексику. Дальше заявил, что выставляет нам бан: летать Lufthansa мы больше не можем», — посетовали туристы.

По словам путешественников, вскоре они обратятся в суд. Россияне расценили поведение сотрудника Lufthansa как дискриминацию, а недопуск на борт посчитали самоуправством.
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