Немецкая Lufthansa назвала туристов из России будущими нелегалами и отказала им в перелете

Как пишет портал TourDom, инцидент произошел на рейсе из Стамбула в Сан-Хосе (Коста-Рика). Транзитная пересадка должна была состояться в воздушной гавани Франкфурта-на-Майне, однако сотрудник авиаперевозчика в турецком аэропорту не пожелал пускать россиян на рейс. Туристов заподозрили в желании нелегально пересечь границу США и остаться в стране.