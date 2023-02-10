«Откровенно». Татьяна Буланова о начале творческого пути, любви, ревности и разводе с Владиславом Радимовым

Героиней нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стала заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова.
Своими любимыми городами она считает Санкт-Петербург и Владивосток, с которыми у нее связано много приятных воспоминаний из детства. Вспоминая начало своего творческого пути, Татьяна сравнивает себя с девочкой из советского мультика «Фильм, фильм, фильм», которая замирала при виде кинокамеры. Однако страх публичных выступлений не помешал ей: школьница продолжала развивать свои скрытые таланты, освоила гитару, впервые вышла на сцену Дворца культуры и, наконец, попала в качестве солистки в группу «Летний сад», где и начался ее путь как эстрадной певицы.
Описывая свою творческую деятельность, Татьяна признается, что ее кумирами, с которых она брала пример, всегда были Алла Пугачева и Алиса Фрейндлих. Буланову восхищала способность артисток перевоплощаться в абсолютно разные образы.
«Ужасно быть певцом одной песни, как и актером одной роли», — уверена певица.
О первом осознании своей популярности, чувстве ответственности перед поклонниками, своих любимых песнях, пережитых стрессах и любви Татьяна Буланова расскажет в новом выпуске передачи «Откровенно».