«Откровенно». Татьяна Буланова о начале творческого пути, любви, ревности и разводе с Владиславом Радимовым

Своими любимыми городами она считает Санкт-Петербург и Владивосток, с которыми у нее связано много приятных воспоминаний из детства. Вспоминая начало своего творческого пути, Татьяна сравнивает себя с девочкой из советского мультика «Фильм, фильм, фильм», которая замирала при виде кинокамеры. Однако страх публичных выступлений не помешал ей: школьница продолжала развивать свои скрытые таланты, освоила гитару, впервые вышла на сцену Дворца культуры и, наконец, попала в качестве солистки в группу «Летний сад», где и начался ее путь как эстрадной певицы.