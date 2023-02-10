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Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Армия
Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник был запущен украинскими военными. Пострадавших, а также повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА», — сообщил государственный деятель.

Как уточнил губернатор, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
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