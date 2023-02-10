Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотник был запущен украинскими военными. Пострадавших, а также повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.
«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА», — сообщил государственный деятель.
Как уточнил губернатор, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.