Express: Зеленский вновь заставил европейских чиновников гореть от стыда

Ранее президент Украины совершил рабочий визит в бельгийскую столицу, где принял участие в саммите Евросоюза. Изначально, его планы прилететь в Брюссель являлись для всех тайной. Однако за пару дней до события эта информация вышла наружу и была обнародована в прессе. Как пишет Сачена в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», сведения просочились из-за представителей главы ЕП Роберты Метсолы.