Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Express: Зеленский вновь заставил европейских чиновников гореть от стыда

Политика
Express: Зеленский вновь заставил европейских чиновников гореть от стыда

Украинский лидер Владимир Зеленский всего одним маневром вновь заставил европейских госслужащих гореть от стыда. Подробности этого раскрыла обозреватель Астха Сачена в материале для Express.

Ранее президент Украины совершил рабочий визит в бельгийскую столицу, где принял участие в саммите Евросоюза. Изначально, его планы прилететь в Брюссель являлись для всех тайной. Однако за пару дней до события эта информация вышла наружу и была обнародована в прессе. Как пишет Сачена в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», сведения просочились из-за представителей главы ЕП Роберты Метсолы.

«Брюссель "покраснел" после серии сбоев в системе безопасности во время визита Зеленского», — подчеркнула журналистка.

Ранее Владимир Зеленский также посетил Великобританию и Францию, где вновь просил у руководителей этих стран новую военную помощь для Киева. На этот раз требования содержали поставки истребителей.
зеленский евросоюз саммит Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду