Украинский лидер Владимир Зеленский всего одним маневром вновь заставил европейских госслужащих гореть от стыда. Подробности этого раскрыла обозреватель Астха Сачена в материале для Express.
Ранее президент Украины совершил рабочий визит в бельгийскую столицу, где принял участие в саммите Евросоюза. Изначально, его планы прилететь в Брюссель являлись для всех тайной. Однако за пару дней до события эта информация вышла наружу и была обнародована в прессе. Как пишет Сачена в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», сведения просочились из-за представителей главы ЕП Роберты Метсолы.
«Брюссель "покраснел" после серии сбоев в системе безопасности во время визита Зеленского», — подчеркнула журналистка.
Ранее Владимир Зеленский также посетил Великобританию и Францию, где вновь просил у руководителей этих стран новую военную помощь для Киева. На этот раз требования содержали поставки истребителей.