Друг Бедроса Киркорова заявил, что у артиста отнялась нога

Он добавил, что после проблем с конечностями появились трудности с дыханием. Медики выявили скопление жидкости в легких и направили артиста в Москву на лечение. В столице Киркоров не спешил с госпитализацией, оставался дома под присмотром сиделки. Ранее появились сообщения, что она вызвала скорую помощь для своего подопечного.