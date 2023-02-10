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Друг Бедроса Киркорова заявил, что у артиста отнялась нога

Общество
Друг Бедроса Киркорова заявил, что у артиста отнялась нога

Друг болгарского эстрадного певца Бедроса Киркорова заявил, что у артиста отнялась нога. Он рассказал о проблемах артиста со здоровьем.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что ранее Киркоров находился в Адлере. Проживая на юге страны, артист столкнулся с отеками ног, которые осложняли передвижение. Чтобы исправить ситуацию, певцу вызвали врача, передает kp.ru.

«В итоге приехал какой-то лекарь, осмотрел ноги Бедроса, сделал уколы. Но легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. Положили его в больницу в Адлере, там он пролежал около месяца», — заявил друг Киркорова.

Он добавил, что после проблем с конечностями появились трудности с дыханием. Медики выявили скопление жидкости в легких и направили артиста в Москву на лечение. В столице Киркоров не спешил с госпитализацией, оставался дома под присмотром сиделки. Ранее появились сообщения, что она вызвала скорую помощь для своего подопечного.
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