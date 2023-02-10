Кимаковский сообщил о тяжелой обстановке в Марьинке

Российской армии приходится проламывать оборону украинских националистов в Марьинке в Донецкой Народной Республике, обстановка остается тяжелой. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
В комментарии для ТАСС он добавил, что в скором времени населенный пункт будет полностью освобожден от киевского режима.
«Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — отметил Кимаковский.
Он рассказал, что множество домов в городе почти представляют собой доты, которые укреплены внутри бревнами и железобетоном, а некоторые закопаны на три этажа вниз. При этом обычные жилые дома оборудуются для отслеживания российской техники и корректировки артиллерии западными устройствами.