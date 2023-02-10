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Кимаковский сообщил о тяжелой обстановке в Марьинке

Армия
Кимаковский сообщил о тяжелой обстановке в Марьинке

Российской армии приходится проламывать оборону украинских националистов в Марьинке в Донецкой Народной Республике, обстановка остается тяжелой. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

В комментарии для ТАСС он добавил, что в скором времени населенный пункт будет полностью освобожден от киевского режима.

«Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — отметил Кимаковский.

Он рассказал, что множество домов в городе почти представляют собой доты, которые укреплены внутри бревнами и железобетоном, а некоторые закопаны на три этажа вниз. При этом обычные жилые дома оборудуются для отслеживания российской техники и корректировки артиллерии западными устройствами.
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