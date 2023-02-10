Кимаковский сообщил о тяжелой обстановке в Марьинке

Он рассказал, что множество домов в городе почти представляют собой доты, которые укреплены внутри бревнами и железобетоном, а некоторые закопаны на три этажа вниз. При этом обычные жилые дома оборудуются для отслеживания российской техники и корректировки артиллерии западными устройствами.