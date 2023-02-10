Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу и миномет украинских войск под Херсоном

Российские артиллеристы вывели из строя гаубицу «Акация» и 120-миллиметровый миномет украинских войск под Херсоном.
В публикации РИА Новости говорится, что артиллерийские системы ВСУ вместе с расчетами были уничтожены в результате высокоточных ударов ВС РФ в районах населенных пунктов Антоновка и Белозерка. Отмечается, что украинские войска потерял семь человек личного состава.
Ранее сообщалось, что российский расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» в рамках спецоперации нанес удары по скоплению живой силы ВСУ на Запорожском направлении.