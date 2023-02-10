Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу и миномет украинских войск под Херсоном

В публикации РИА Новости говорится, что артиллерийские системы ВСУ вместе с расчетами были уничтожены в результате высокоточных ударов ВС РФ в районах населенных пунктов Антоновка и Белозерка. Отмечается, что украинские войска потерял семь человек личного состава.