Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал о трех сильных качествах Карпина

Глебов на учебно-тренировочных сборах в Дубае во время интервью рассказал о процессе работы с Карпиным. Полузащитник «Ростова» отметил, что футболисты много работают над тактикой, стратегией и физической формой. Капитан команды охарактеризовал Карпина.