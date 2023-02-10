Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал о трех сильных качествах Карпина

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данила Глебов рассказал о совместной работе с главным тренером команды Валерием Карпиным. Хавбек признался, что специалист силен не только в мотивационной части.
Глебов на учебно-тренировочных сборах в Дубае во время интервью рассказал о процессе работы с Карпиным. Полузащитник «Ростова» отметил, что футболисты много работают над тактикой, стратегией и физической формой. Капитан команды охарактеризовал Карпина.
«Если описать его тремя словами, скажу: целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».
«Ростов» на данный момент занимает промежуточное третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда с берегов Дона набрала 35 очков.