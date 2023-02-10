Трейлер фильма Бена Аффлека и Мэтта Дэймона о Nike появился в Сети

Канал Entertainment Tonight опубликовал на YouTube трейлер биографической картины Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Air, рассказывающей о создании культовой серии кроссовок Nike, которая снискала славу по всему миру.
Действие фильма будет разворачиваться вокруг руководителя Nike Сонни Ваккаро, заключившего контракт с баскетболистом Майклом Джорданом.
Главные роли в картине, помимо ее продюсеров Дэймона и Аффлека, также исполнили Джейсон Бейтман, Виола Дэвис, Крис Мессина, Густаф Скарсгард и Барбара Зукова. Премьера ленты, сценарий к которой написал Алекс Конвери, назначена на 5 апреля 2023 года.